Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, beraberinde TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve diğer davetlilerle Mardin Artuklu Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile görüşen Kahraman, daha sonra üniversite yerleşkesinde 11 bin 600 metrekare alana sahip 3 katlı ve aynı anda bin kişinin kitap okuyabildiği 700 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışına katıldı.

İslam'da ilk emrin "oku" olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Eskiden kitap meselesinde toplum çok hevesliydi. Köylerde Ahmediye, Muhammediye, Hz. Ali, kesik baş, güvercin hikayeleri vardı, oturulur konuşulurdu. İrfan hayatı vardı. Şairler, destanlar vardı. Çok fakirleştik ama giderek zenginleşiyoruz. Artıyor sayılar, artacak da. Arttıkça da daha güçlü olacağız. Öztürkçeye de dikkat edeceğiz. Yeğenim bir kelime sordu. 'Lügat'a bak dedim', 'lügat ne' dedi. Anlaşamıyoruz, kelime değişikliğinden fukaralığından. Kelimeleri fukaralaştırdık. O yüzden aruz yazamıyor artık şairlerimiz." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmede bulunan TBMM Başkanı Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu çatışmalardan zaferle çıkacağız. Biiznillah Türkiye düzlükte yürüyecek, daha da ötelere gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, bayrağı indirtmeyeceğiz, birliğimizi bozmayacağız. Dışarısının oyununa gelmeyeceğiz. Allah muvaffak etsin. Şehitlerimize Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Kökümüzde, ruhumuzda, yapımızda evelallah sağlam bir maya var."

Rektör Ağırakça da kütüphane hakkında bilgi vererek "Medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Kitap üzerine inşa edilmiş ve ilhamını kitaptan almış medeniyettir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kahraman ve davetliler, açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi.