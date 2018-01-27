Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bakan Soylu, şehit Astsubay Hilmi Öz'ün Denizli'nin Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu'yu, şehidin 12 yaşındaki erkek kardeşi Muhammet Öz, babası Özer Öz ve aynı ismi taşıdığı dedesi Hilmi Öz karşıladı. Bakan Soylu, şehidin kardeşi Muhammed Öz'ü anlından öptü. Bakan Soylu, şehit Öz'ün Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının bir örneği olduğunu kaydederek, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette AK Parti Milletvekilleri ve Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ve protokol üyeleri de hazır bulundu.Ziyaret Bakan Soylu'nun şehit dedesi Hilmi Öz'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etmesinin ardından sona erdi.
Bakan Soylu, Bitlis şehidi Hilmi Öz'ün baba evini ziyaret etti
27.01.2018 - 23:13 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te çığ düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Hilmi Öz'ün Denizli'deki baba evini ziyaret etti.
Etiketler : bakan soylu,şehit evi,
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