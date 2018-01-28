Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstikbalimize kasteden kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz!” dedi. Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye’nin hiçbir telkine, hiçbir tehdide, hiçbir gizli veya açık ambargoya aldırmadan savunmadan ekonomiye kadar her alanda milli politikalarını hayata geçirebildiğini anlattı.

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Bölücü terör örgütünün özellikle kendisini terör listesine alanlar, aynı örgütün tamamen göz boyama kabilinden harf değişikliğiyle faaliyet yürüten unsuruyla kol kola yürüyor. Biz bunu ifade ettiğimizde de ‘Bunlar bizim partnerimiz’ diyerek, tepki gösterme yoluna gidiyor. Yani kendilerini överken kabahatlerini ikrar ediyorlar.

Bu PYD, YPG, DEAŞ. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Ve bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimizi nereye nasıl izah edecekler. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD, YPG olsun. Hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar hiç fark etmez. Allah’ın izniyle hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada da Zeytin Dalı Harekatı’na değindi. Erdoğan, “Bu Afrin operasyonu var ya işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin’e yürüyor. İşte gittim gördüm. Askerimizi, subaylarımızı, generallerimizi gördüm. Allah’ıma hamdettim. Bu sabah itibarıyla 394 terörist etkisiz hale geldi. 20 şehidimiz var, ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere.” dedi.

“Rabbimiz ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz’ buyuruyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, Mehmetçik’in bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına Afrin’e yürüdüğünü, Allah’ın izniyle Münbiç’e yürüyeceğini belirtti.

‘Reis bizi Afrin’e götür’ tezahüratları üzerine ise Erdoğan, “Afrin’in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, ‘Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?’ ‘Şimdilik henüz yok’ dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Lozan dosyası hazırlatıyorum

Erdoğan, Kocaeli’de kongre salonunun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti. CHP’nin teröristlerle beraber cirit attığını kaydeden Erdoğan özetle şunları kaydetti: “İşte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO’ya ‘terör örgütü’ diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmet’imle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı? Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız. Şimdi Kılıçdaroğlu’na sorarsan Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti’ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de, milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.”