Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi ile Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekâtına değindi. Harekâtın 8. gününde çalışmaların planlandığı şekilde gittiğini, herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu harekât, bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Yani sizin İran’dan Akdeniz’e kadar bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde devleti yapılanması içerisine girişilecek, Türkiye de böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek... Böyle bir şey olur mu? 35-40 yıldır bizim bu terör örgütüne karşı ne mücadele verdiğimiz, bizi ne kadar meşgul ettiğini bütün dünya biliyor. Şimdi Irak’ta olan bu mücadele, bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. PKK, Irak’ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi, Suriye’ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye’yi kuşatmak, Türkiye’nin enerjisini azaltmak, Türkiye’yi meşgul etmek, gelişmesini, kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez. Nitekim Afrin Operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz’daki gibi kenetlendi. Her türlü farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay-yıldızlı bayrağımız altında birleştik. Çok şükür kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu’nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor.”

Bu operasyonun yapılmasının birkaç ana sebebi olduğuna işaret eden Yıldırım, Afrin bölgesinden Türkiye’ye sayısız roket saldırıları, terör saldırıları olduğunu hatırlattı. Başbakan Yıldırım, “Şehitlerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Daha ne bekleyeceğiz? Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var? Yetmedi, sınır güvenliğimiz. Sınır güvenliğimizin teminat altına alınması lazım. Yetmedi, işte Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus ile Azez arası El Bab’a kadar 2 bin kilometrekarelik alanda bugün huzur var, sükunet var, 130 bine yakın insan, bizim topraklarımıza sığınan Suriyeliler döndü ve yerleştiler. Sadece 160 bin çocuk eğitime başladı. Sağlık hizmetleri, belediye hizmetleri, her türlü hizmetler veriliyor. Huzur geldi, barış geldi” diye konuştu.