Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG’ye silah verilmeyeceği hususunu teyit etmesine” ilişkin daha önceki konuşmada ABD Başkanı Trump’ın, “Artık YPG’ye, SDG’ye silah vermeyeceğini” söylediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Bu konuşmada da artık silah vermediklerini, ‘artık vermiyoruz’ diyerek, vurgulayarak söyledi. Ama Amerika’dan farklı sesler geliyor. Dolayısıyla artık Amerika’nın o günde söyledim somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var” dedi. Çavuşoğlu, Türkiyenin artık söylemden çok somut adım görmek istediğini belirterek şöyle konuştu: “Silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD’nin bağını koparması gerekiyor. Onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Menbiç’ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin bir terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar, ‘PKK ile bir farkı yok’ diye. Dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bize kaybolan güveni tekrar tesis edecek bir adım atması lazım. Adımların atılması gerekiyor, bunları bize göstermesi gerekiyor.” Çavuşoğlu, McMaster’in o gün Trump’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda söylediğini teyit ettiğini de bildirdi.