Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP liedri Devlet Bahçeli, Giresun'dan gelen misafirlerinin getirdiği tüfek ve karakalpak ile Afrin'deki bölücü teröristlere meydan okudu.

TÜFEKLİ, KARAKALPAKLI POZ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Giresun İl Başkanlığı yönetimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

MHP Giresun İl Başkanlığı yönetimi, ilçe yönetimleri ve üyelerin katıldığı ziyaret, MHP Genel Merkez binasında gerçekleşti. Giresun’dan gelen misafirleriyle toplantı salonunda sohbet eden Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye daha sonra hediyeler taktim edildi. Hediyeler arasında Yarbay Topal Osman Ağa ve Giresunluların savaşta giydiği yerel kıyafet olan karakalpak ve tüfek hediye edildi.

"ARTIK BÖLÜCÜLER DÜŞÜNSÜN"

Karakalpak ve tüfek hediyesinden memnun kalan Bahçeli, memnuniyetini esprili bir dille ifade ederek “Artık Afrin’deki bölücü unsurlar düşünsün” dedi.