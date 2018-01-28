Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır-Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir uygulama ile bakanlığın çalışmalarını takip edecek temsilciler atadıklarını söyledi.

Fakıbaba, Diyarbakır'ın önemli bir kültür ve turizm kenti olması yanında gıda, tarım ve hayvancılığın da önemli bir şehri olduğuna dikkati çekerek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki bakanlık çalışanları ve müdürleriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Yerelde ve bölgedeki işlerin daha hızlı yürütülebilmesi için kendisine bağlı çalışan 26 saha koordinatörü atadığı bilgisini veren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"26 çok değerli arkadaşımızı saha koordinatörü olarak atadık. Koordinatör tabiri çok hoşuma gitmiyor ama bir ağabey, hoca, bakanın direkt temsilcisi. Problem olduğunda çözen, valimize, büyükşehir belediye başkanımıza giden, milletvekilleriyle irtibat kuran böyle mükemmel bir yapı haline dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. Diğer partilerle iş birliği yapabilen, onlarla konuşan. Önemli olan nedir? Önemli olan bütün halkımızın gerçekten gıda, tarım ve hayvancılıkta şehirlerimizi en üst seviyeye getirmektir.

Yerelde artık tamamen sizin eliniz ve avucunuzda olan, valinin imzasından geçtikten sonra evraklarını aceleyle Ankara'ya gönderebilen, bir bakanın temsilcisi olarak, arkadaşınız, hocanız olarak görebilirsiniz."

Fakıbaba, atanan 26 saha koordinatörünün tecrübeli ve bu işe yıllarını vermiş kişilerden seçildiğine işaret ederek, "Bu bağlamda ilk görev anlayışını Diyarbakır'dan başlatıyorum." dedi.