Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum 6. İl Kongresi’nin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı’nın dokuzuncu gününde şimdiye kadar 484 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten Erdoğan, Ferhat’ın dağları delerek Şirin’e kavuştuğu gibi Mehmetçiğin de dağları delerek maksadına ulaşmanın imtihanını verdiğini vurguladı. Erdoğan “Bunlar zannediyorlardı ki, Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si, YPG’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484, daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler” ifadesini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarını taciz edenlerin bunun bedelini ağır ödeyeceğine dikkati çekerek, Afrin’de devam eden mücadelenin Menbiç’le süreceğini bildirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

Orada da mazlum, mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mazlumlar, mağdurlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar, ‘Mehmetçik ne zaman geliyor’ diye. Azez’dekiler ‘Mehmetçik geldi.’ diyorlar. Azez şu anda huzura kavuştu, Cerablus’un kavuştuğu gibi, Rai’nin kavuştuğu gibi, El-Bab’ın kavuştuğu gibi, inşallah şimdi oraların da inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz.



PROFESÖR OLSAN NE YAZAR...

Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada ise terörü bitirdikçe, terör örgütü en büyük zayiatları verdikçe birilerinin hemen rahatsız olduğunu aktardı. Erdoğan “Türkiye’nin, başına musallat edilmiş en büyük engeli ortadan kaldırması, hem ülkemiz içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. FETÖ’cülerin, bölücü terör örgüt sempatizanlarının, DEAŞ’lı canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının, terörün kökünü kazımamızdan endişeye kapılması elbette doğaldır” diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarıyla gurur duyduğunu, bunun için Allah’a hamdettiğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: Kardeşlerim, isminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Neymiş, bunlar savaş karşıtıymış, neymiş bunlar bölgede çatışma istemiyormuş, neymiş Türkiye’nin sınırlarını korumasının yolu YPG terör örgütüyle sulh içinde yaşamasından geçiyormuş. Yememiş, içmemişler bunun gibi bir sürü hezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Ya adama sormazlar mı ‘Şimdiye kadar aklınız neredeydi?’ diye. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye’de girdiği her yerde onbinlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı be. Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar, doçent olsan, sanatçı olsan ne yazar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siz bir delikli namlu yapamazsanız, teröristlerin karşısında ne yaparsınız?” dediğini ifade eden Erdoğan “Ey Kemal Efendi. Şu obüsler, fırtınalar var ya, onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah. Şu anda namlu derken şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. Sana da bir tane hediye ederler. Olurya, lazım olur bir gün. Çok daha iyileri. Artık İHA ve SİHA yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola omuz omuza dolaştıkların, partinin içindeki milletvekilin biliyor da sen bilmiyorsun” diye konuştu.

ASKERİMİZ DESTAN YAZIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya’da partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada “Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin’de destan yazıyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik “Savaşa hayır” diyenlerin aslında “Zulme evet” dediklerini belirtti.