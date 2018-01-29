Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen partiye katılım töreninde konuşan Adan, şunları söyledi: Afrin’de şehit verirken muhalefet partilerinin ve bir kısım aydının milletimizi inciten tutumunu protesto ediyoruz. Afrin Türk milletinin oksijen kaynağıdır. Afrin biterse, Afrin yok olursa oksijenimiz biter, yaşama hakkımızı kaybederiz. Afrin’i, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul’u da Ankara’yı da koruyamazsınız. Bugün Türk milleti Afrin’de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır. CHP’nin zaman zaman yaptığı, özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir.