Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. Olağan Kurultay’a sayılı günler kala ulusalcı ve sol akım çekişmesi giderek tırmanırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi de üçe çıktı. İstanbul eski Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ardından CHP üyesi eski YARSAV’ın kurucusu Ömer Faruk Eminağaoğlu da Genel Başkan adayı oldu. Kılıçdaroğlu’nun da yeniden aday olacağı kurultay öncesi adaylar 125 delegenin imzasını almak için yoğun mesai harcıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek çıkmasının parti içinde kendisine yönelik tepkiyi artırmasından dolayı, bazı delegelerin İnce ve Kocasakal’ın adaylığını desteklediği kaydediliyor. 18. Olağanüstü Kongre’de 177 imzayla Genel Başkanlığa aday olmasına rağmen 415 oy almayı başaran Muharrem İnce’nin adaylık için gerekli imza sayısına ulaştığı belirtiliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu ve ekibinin; Kocasakal, İnce ile Faruk Eminağaoğlu’nun adaylık için gerekli olan 125 delege imza sayısına ulaşmalarını önlemeye çalıştığı ifade edilirken, CHP Liderinin kurultay gününe kadar delegelere adaylar için imza vermemeleri yönünde baskı yaptığı konuşuluyor. CHP kulislerinde, kurultayın birinci günü yapılacak genel başkanlık seçimlerinden çok ikinci gün yapılacak olan Parti Meclisi (PM) seçimleri konuşuluyor. Çarşaf listeyle yapılacağı konuşulan seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun 60 kişilik PM için 52 kişilik bir anahtar liste çıkarması bekleniyor. Geri kalan 8 üyesi Bilim, Yönetim ve Sanat Platformu listesinden belirlenecek. Bu 8 kişi, birinci gün yapılan seçimlerde seçilen genel başkanın göstereceği 12 isim içinden seçilecek.