Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. Daha önce Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal da, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda aday olacaklarını açıklamışlardı. Peki Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapar ve kaç çocuğu vardır? İşte detaylar...

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 266 delegesinin 127'sinin imzası gerekiyor.CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Eminağaoğlu 1967 yılında Artvin'in ilçesi Şavşat'da doğmuştur.1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu.Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürütmüştü.