Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

Görüşmenin gündeminde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı vardı. Kılıçdaroğlu'na bazı CHP milletvekillerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik "terörist" ifadesi kullanması soruldu.

Açıklamaları sırasında ÖSO için herhangi bir ifade kullanmayan Kılıçdaroğlu, "Bizim bir ordumuz var. TSK neden ÖSO'nun ardına gizleniyor? Biz bundan rahatsızız. TSK'nın başarısı ÖSO'ya mal edilemez. Türk ordusu ile ÖSO'nun birlikte anılması benim ağırıma gidiyor. Sanki ÖSO birinci, Türk ordusu ikinci planda gibi bir izlenim var. TSK, ÖSO'nun yedek ordusu gibi gösteriliyor. Bu tabloyu eleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP lideri, Şam yönetimi ile de ilişki kurulması gerektiğini kaydetti ve "Parti olarak merkezi yönetime gidip gitmemeyi değerlendiriyoruz" dedi.

"Afrin harekatı Türkiye'nin mücadelesidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Harekatı seçim kozu olarak kullanmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Dün öğle saatlerinde stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'nın elinden alınmıştı.

Buradaki başarının Türk ordusuna ait olduğunu ve ÖSO'ya devredilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, dağa Türk bayrağı dikilmesinin de "işgal" anlamına gelmediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, olası Münbiç operasyonunda da Afrin'de yürütülen operasyona benzer bir yol izlenmesi gerektiğini belirtti ve "İran, Rusya ve ABD ile görüşülmeli" dedi.