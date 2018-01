Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK'yla yatmış, PYD-YPG'yle uyanmıştır" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 günün geride kalmasına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye muazzam bir mücadele içindedir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur. Zeytin Dalı Harekatı 10'ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin'e yıldırım gibi inmiştir. Hamdolsun hilal parlarken, hıyanet patlamaktadır. Afrin'e 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevki olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken, diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar. Bugün de Afrin'in batısındaki 915. tepe de ele geçirilmiştir. Harekatın 10'ncu gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim yeri, 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta hainlerden arındırılmıştır. Yerli yapım beton delici bombalar çarptıkları sığınak ve korunakları vida gibi delerek saklanan yılan, çıyan, akrep bırakmamıştır. Mehmetlerimiz karadan havadan inanmış bir mücadele sürdürmektedir. Hepsini kucaklıyor, alınlarından öpüyorum" dedi.

"CHP, PKK'YLA YATMIŞ, PYD-YPG'YLE UYANMIŞTIR"

CHP'nin ÖSO'ya yönelik açıklamalarına da değinen Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı'nın harcı imanla karılmış, hududu Kızılelma iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye, karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir. Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele Burseya Dağı'nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir. Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK'yla yatmış, PYD-YPG'yle uyanmıştır. Lafa gelince Atatürk'ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne milli mücadeleyle ne Türkiye'nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar. Zeytin Dalı Harekatı'nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO'ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık! CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil'de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir" açıklamasında bulundu.

TTB ELEŞTİRİSİ

Son olarak "Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor?" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"İşaret ettikleri savaş nerede, tavsiye ettikleri barış kimlerle? Şehide ağlamazlar, teröre tepki göstermezler ama sırayı terörle mücadele aldı mı mayalarının gereğini yapıp ayağa kalkarlar. Bereketsizlik, nimet bilmezlik işte budur. Meğer PKK-PYD- YPG'nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır? Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur. Zeytin Dalı Harekatı turnusol kağıdı işlevi görerek; kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre etmiştir. Taraflar netleşmiş, tavırlar netleşmiş, tahrik ve tahrip hevesliler kesinleşmiştir. İnanıyorum ki, Türk milleti bu sefil ve sefihleri affetmeyecek, kazıyıp dağıtacaktır."