Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, The New York Times gazetesine yazdığı “Amerika Yanlış Bir Ortak Seçti” başlıklı makalesinde, Beyaz Saray yönetiminin büyük hatalar işlediğini vurguladı. ABD’nin çıkarları gereği Ortadoğu’ya bağlı olduğunu ancak Türkiye’nin Suriye ve Irak’la yaklaşık bin 300 kilometre sınırı bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu “Türkiye ve ABD’nin ortak hedefi bu coğrafyada ve ötesinde halklarını tehdit eden terör örgütlerini bertaraf etmektir. DEAŞ ortak düşmanımızdır ve bu grubu yenmek Türkiye’nin etkin katkıları olmadan mümkün olamazdı” ifadesini kullandı.

DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta bölgenin kontrolünü yitirdiğine ancak hâlâ dehşet ve zulüm saçma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, makalesine şöyle devam etti: “ABD ile aramızda bu savaşta ABD’nin mahallî ortak seçimi dolayısıyla bir çıkmaz oluştu. O da ABD hükûmetinin de terör örgütü olarak kabul ettiği bir grup. Sözde Halk Koruma Birlikleri ya da YPG, diğer adıyla açıkça yasa dışı PKK terör örgütüdür. Gruplar farklı isimler ve çapraşık yapılar benimsedi ancak bu gerçeği örtbas etmez. Aynı kadrolar tarafından yönetiliyor, aynı kamplarda eğitim görüyor.”

Çavuşoğlu, YPG/PKK teröristlerinin Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırının ötesinde ABD’den elde ettikleri silahları kullandığını ve bu silahlarla eğitim yaptığını vurgulayarak, “Bir NATO müttefikinin bir diğer NATO müttefikine saldıran terör örgütünü silahlandırması NATO’nun temsil ettiği her şeyin temelden ihlalidir” ifadelerini kullandı. ABD’nin, izlediği politikanın NATO’nun güvenilirliğine ve NATO müttefiklerine verdiği zararı göreceğinden ve müttefiklerine ve uzun vadeli kazançlara öncelik vereceğinden hiç şüphe duymadıklarını belirten Çavuşoğlu “ABD’nin Türkiye gibi kabiliyetli bir ortağı varken YPG/PKK’ya güvenmesi kendine zarar verecek bir hatadır” değerlendirmesinde bulundu.