Eminağaoğlu, “Ülkeye adaleti, hukuk ve demokrasiyi getiren CHP içinde de adalet, hukuk ve demokrasiyi etkin kılmak için, böyle bir CHP ile Türkiye’yi problemlerinden kurtarmak için CHP Genel Başkanlığına aday adayı olduğumu açıklıyorum. Ülkede tek adamlığa ‘hayır’ diyorsak, bütün delegelerin iradesine saygı duyulmalı, CHP’de de tek adamlığa ‘hayır’ denilmeli, adalet anlayışının zedelenmesine yol açılmamalıdır. Genel Başkanlığa aday olmak için yüzde 10 delege imzası kuralı bir adaletsizliktir” dedi.
CHP içinde adalet yok
30.01.2018 - 05:57 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 05:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.
Etiketler : chp,seçim,
540081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/540081.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER