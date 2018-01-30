Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eminağaoğlu, “Ülkeye adaleti, hukuk ve demokrasiyi getiren CHP içinde de adalet, hukuk ve demokrasiyi etkin kılmak için, böyle bir CHP ile Türkiye’yi problemlerinden kurtarmak için CHP Genel Başkanlığına aday adayı olduğumu açıklıyorum. Ülkede tek adamlığa ‘hayır’ diyorsak, bütün delegelerin iradesine saygı duyulmalı, CHP’de de tek adamlığa ‘hayır’ denilmeli, adalet anlayışının zedelenmesine yol açılmamalıdır. Genel Başkanlığa aday olmak için yüzde 10 delege imzası kuralı bir adaletsizliktir” dedi.