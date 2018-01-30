Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çeşitli kabullerde bulundu. Erdoğan, önce Birleşik Krallık Lordlar Kamarası heyetiyle görüştü. Cumhurbaşkanı daha sonraysa BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.