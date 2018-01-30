Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.
ÖNDER DE HEMEN GİTTİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.
Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, TTB binasının önüne gitti.
CHP-HDP KARDEŞLİĞİ
CHP'li vekiller de YPG'yi sevindiren açıklamalara imza atan Türk Tabipler Birliği'ne destek için binanın önüne gitmişti.