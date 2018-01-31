Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin en büyük atılımını geçen 15 yılda yaptığını dile getirerek Türkiye’nin, dünya çapında söz sahibi çok daha büyük güçlü savunma sanayi kuruluşlarının bulunduğunu bildirdi. Erdoğan “Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakınız Zeytin Dalı Harekâtı’nı kendi sınırlarımız içindeki terör operasyonlarını dahi yürütemez hâle gelirdi. Hamdolsun ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayiine sahiptir ama CHP’nin bunlardan, bu atılan adımlardan haberi yok” dedi. Erdoğan, sözleşmeye bağlanan veya sözleşme öncesi çalışmaları süren savunma sanayii projelerinin 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını anlattı.



SURİYE’NİN “KUVAYIMİLLİYE”Sİ

YPG’nin, PKK’nın Suriye kolu olduğuna işaret eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütünü savunduğunu bildirdi. CHP’nin genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri, il başkanlarının da aynı koroya katılıp gittiğini vurgulayan Erdoğan, ÖSO’ya terör örgütü diyenlerin düşünmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

Tamamı Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO’nun Fırat Kalkanı Harekâtı’nda nasıl fedakârca çarpıştığının yakından takipçisiyiz, şahidiyiz. Bu operasyonda ÖSO, şu ana kadar 614 şehit verdi, 2 binin üzerinde gazisi vardır. ÖSO, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şu ana kadar 16 şehit, 100’e yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada da sürdürüyor. ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip, organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayımilliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur.



ÜZERLERİNE GİDECEĞİZ

Erdoğan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un öncek günkü “ABD askerlerinin Menbiç’ten çekilmeyeceği” yönündeki açıklamasına da cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin haksız ve gereksiz yere canına kastetmek gibi bir düşüncemiz asla yoktur. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin sebebi 6-7 yıldır bu oldu. Ama bu noktadan sonra artık kimseyi de gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, hâlen ülkemizde bulunan 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir. Biz öyle alavere dalavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kimse bizden kendi sözlerine kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına göre hareket etmemizi beklemesin.