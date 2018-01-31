Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin bu ülkeye ve ülke insanına yabancılaştığını belirten Ünal, hükûmet ve Genelkurmay Başkanlığının bu süreci çok iyi yönettiğine, siyasetin de bu sürece destek olması gerektiğine işaret etti. Ünal “Zeytin Dalı Harekâtı’na dönük anamuhalefetin tavrı son derece üzücü. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Türk ordusu bir siyasi partinin emrinde değildir.’ ifadeleri. Devlet aygıtı milletin onayıyla, milletin seçtiği, milleti temsil eden siyasi irade tarafından çalıştırılır. Yarın CHP iktidar olursa CHP’yi bu millet seçmiş olur. CHP o zaman devlet aygıtını çalıştırır” dedi. Ünal, CHP’nin gelecek kongresinde, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ağza alınmayacak hakaretler kullanan, PYD’ye, YPG’ye, FETÖ’ye tek bir kelime etmeyen, TSK ile canını ortaya koyan insanlara düşmanlık eden yapıdan uzaklaşması temennisinde bulundu.