Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı ve Soçi sürecinde Rusya ile Türkiye arasında bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir soruya “Bazen sahada güçlüyseniz masada da güçlüsünüz. Bazen de diplomaside, masada güçlüyseniz sahada güçlüsünüz. Zeytin Dalı Harekâtı’nda biz hem sahada hem de masada çok güçlü olduk. Hem sahada teröristlerin tepesine indik hem de diplomasinin gereğini yaptık” cevabını verdi. Türkiye’nin Suriye rejimiyle doğrudan bir teması olmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Rusya’ya ‘biz burada havadan girmek istiyoruz. Rejim de bizim karşımıza çıkmasın. Biz rejimin hava sahasına ya da topraklarına girmek için bunu yapmıyoruz. Bize yönelik bir tehditi temizlememiz lazım. Bu teröristler Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğü, millî beraberliği için bir tehdittir. Bu teröristleri yok etmemiz Suriye’nin geleceği bakımından önemlidir’ dedik ve Ruslarla bu konuda bir mutabakat sağladık. Keza Rus uçaklarının da bölgede uçmaması için bilgi paylaşımı yapıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik eleştirilerine de cevap veren Bakan Çavuşoğlu “ÖSO ve muhalefet bugün 130 civarında ülkenin meşru olarak tanıdığı bir muhalefet ve ÖSO da bu muhalefetin silahlı kanadıdır. Bu gruplar Astana’da masadadır, rejim de masadadır. Terör örgütü değildir bunlar. Cenevre’de de masadadır bu gruplar” ifadelerini kullandı.