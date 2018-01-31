Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin teşkilatlarını sağ duyulu olunması konusunda uyardı. Bahçeli, "Türkiye, yüksek risk ve tehlikelerle boğuşmaktadır. Bu itibarla hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, hiçbir kanunsuz eylem ve gösteriye iltifat ve itibar edilmeyecektir" dedi.
Bahçeli'den MHP teşkilatlarına uyarı
31.01.2018 - 15:46 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin yüksek tehlikelerle boğuştuğunu ifade eden MHP Lideri Bahçeli, partisinin teşkilatlarını sağ duyulu olunması konusunda uyardı.
Etiketler : bahçeli,mhp,
540439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/540439.aspx
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