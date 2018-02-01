Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TGRT Haber’de ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Bozdağ, başta Zeytin Dalı Harekâtı’nda gelinen son aşama olmak üzere gündemdeki konularla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ özetle şunları söyledi: ABD’nin güvenli hat teklifi) Eğer bu güvenli bölge Afrin’e devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nı durdurmayı hedefliyorsa bunu durduramaz. Ok yaydan çıkmıştır artık. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin bölgesi teröristlerden temizleninceye, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir. Biz, ‘Bu güvenli bölge teklifimize şimdi gelmeniz iyi bir şeydir’ dedik. Ama bu niyet iyi bir niyet değil. Bizim bunu kabul etmemizi kimse beklememelidir. Bölgedeki teröristlerin, terör örgütlerinin güvenli bir şekilde orada varlıklarını devam ettirecek sonucunu doğuracak bir güvenli bölgeye Türkiye’nin rıza göstermesi mümkün değil.

ŞİMDİ SIRA MENBİÇ’TE

Afrin ile ilgili açık açık söyledik. Hatta bizi eleştirdiler. Bu kadar aleni söylenir mi? ‘Ansızın bir gece geliriz’ diye.’Burada hassas olduğumuz konular bunlar, uymazlarsa biz gireceğiz’ dedik. Gizlemedik. Şimdi aynı şeyi Menbiç için söylüyoruz, Fırat’ın doğusu için söylüyoruz. Gizlemiyoruz niyetimizi. Hem ABD’li yetkililerle hem başka ülkelerin yetkilileriyle konuşurken de aynı söylüyoruz. Burada PKK/PYD/YPG, DEAŞ terör unsurlarının varlığı devam ettiği sürece Türkiye’ye tehdit devam ediyor demektir. Türkiye bu tehditle yaşayamaz. Bunları bölgeden biz temizleriz.”

ABD’YE ÇATIŞMA UYARISI

“Türkiye ve ABD karşı karşıya elbette gelmemelidir. Biz gelmesin diye uğraşıyoruz ama bu sadece Türkiye’nin uğraşı ile olacak iş değil. Aynı şekilde ABD de arazideki görevlilerin Türkiye ile karşı karşıya gelmeleri için dikkat etmeleri konusunda uyarması ve bizim gibi onların da Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermesi gerekir. Biz ABD’den bunu bekliyoruz. Eğer bir çatışma, karşı karşıya gelme olmayacaksa ki bizim temennimiz olmaması, bunun yolunu da gösteriyoruz.

CHP ÖSO’YU DEAŞ’LAŞTIRIYOR

CHP marjinal zihniyetlerin işgali altına girmiş durumda. Esasında Zeytin Dalı Harekâtı bölgeyi teröristlerden arındırmak için yapılıyor, inşallah başarıyla da bitecek ama Türkiye için hayırlı olan işlerden birisi de CHP’nin bu marjinal zihniyetlerden ve terörist sevici zihniyetlerin işgali ve tasavvurundan da kurtulması lazım. Bunu CHP’li delegeler yapacak. HDP mi CHP, yoksa YPG/PYD mi CHP, yoksa başka başka terör örgütleri mi, FETÖ mü? Bir onunla, bir öbürüyle. Akşam biriyle yatıyor, sabah biriyle kalkıyor. Sen hangi partisin? Sen neyi temsil ediyorsun? Şimdi ne yapıyorlar, CHP, ÖSO’yu DEAŞ’laştırmak için gayret sarf ediyor.