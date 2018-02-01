Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile başbaşa görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonuna ilişkin soruları cevaplandırdı. Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Afrin operasyonunun terörle mücadele odaklı olması gerektiğini ve bir ‘işgal operasyonuna’ dönüşmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye’nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini tüm dünya biliyor, bilmelidir. Bunu Fırat Kalkanı’na bakarsak görürüz. Bizim Afrin’de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki, Menbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir. Bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur” dedi. Türkiye’nin tamamen terörü yok etme amacıyla böyle bir harekâta kalkıştığına dikkat çeken Yıldırım, “Bizim Afrin bölgesine yaptığımız operasyon terör örgütlerini mahallinde yok etme operasyonudur” ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir gazetecinin, Türkiye’nin sınırlarına roket saldırıları gerçekleştirildiğini ve bu saldırıların sınır içinden yapıldığına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine şunları söyledi: Türkiye’nin içerisinden Türkiye’deki vatandaşlara roket saldırısı, akla ziyan deli saçması düşüncelerdir. Buna kargalar bile güler.