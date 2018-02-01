Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, Türk milletinin sahip olduğu yaşama ve gelişme azmi, tarihi tecrübe, istiklaline ve onuruna düşkünlüğün en büyük millî sermayesi olduğunun altını çizerek, “Bu millî sermayenin çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye olağanüstü bir beka mücadelesi vermektedir. Yüz yıldır kapanmamış hesaplar terör örgütleri eliyle görülmek istenmektedir” dedi. Bahçeli şöyle devam etti: PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği millî bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir. Huzur ve beka için güç birliği yaptığımız meydandadır. Milliyetçi Hareket Partisi kökünden kopmamış, kaynağından ayrılmamıştır. Ne yapıyorsak Türk milleti içindir. Neyi amaçlıyor, neyi arıyorsak Türklüğün ve Türkiye’nin bekasına yöneliktir.