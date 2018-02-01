Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı bütün hızıyla devam ederken, operasyona katılan Mehmetçikler, AK Parti’nin engelli Milletvekili Bennur Karaburun’a Afrin jesti yaptı. Mehmetçik, üzerinde Bennur Karaburun’un isminin yazılı olduğu mühimmatla terör örgütü hedeflerini vurdu.

Engelli olmasına rağmen Afrin’e gitmek için TSK’ya başvuran Bennur Karaburun, isminin yazılı olduğu obüs mermisinin duygusal hikâyesini gazetemize anlattı. Karaburun Bursa’da, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına Afrin’e gitmek için başvuru yaptığı sırada, bir gencin yanına geldiğini ve düğününe davet ettiğini hatırlatarak, yaşadıklarını ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biz Mudanya’da vatandaşlarımızla birlikte Afrin’e gitmek için İlçe Jandarma Komutanlığına başvuru yaptık. Safımız belli olsun istedim. Belki sağlıklı değilim ama karınca misali safım belli olsun. Belki ‘Benim de yapabilecek bir şeyim vardır’ diye düşündüm. Afrin’e gitmek için nasıl 15 Temmuz’da TBMM’ye gitmek nasip olduysa Afrin’e gitmek de nasip olur inşallah. Başvuru yaptığım sırada genç bir kardeşimiz vardı. Düğünü olacaktı. Ertesi gün düğün davetiyesini getirdi. ‘Abla mutlaka bekliyorum’ dedi. Ben de ‘İnşallah’ dedim. Bu esnada telefonu çaldı. Afrin operasyonuna katılması için göreve çağırdılar. Sonrasında, ‘Ne olacak şimdi, düğünün olacaktı’ dedim. O da ‘Abla imzayı atıp gideceğim’ dedi. Gerçekten de öyle oldu. Nikâhı kıyıldı ben de nikâhına katıldım. Ertesi gün birliğine gitti. Operasyon sırasında da o kardeşimiz, ‘Benden sana küçük bir hediye’ diye bir fotoğrafla birlikte mesaj gönderdi. Nikâhına gittim diye çok mutlu olmuştu ve onur duymuştu. Ben de o mesajı görünce çok mutlu oldum ve duygusal anlar yaşadım. Benim ismimin yazılı olduğu mühimmatla 3 bin 100 metreden hedefi tam vurmuşlar. Çok mutlu oldum. ‘Abla tam hedefi vurduk’ diye mesaj göndermişti.