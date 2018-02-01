Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen Suriye Ulusal Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, Soçi'deki görüşmelerde olumlu bir sonuç alındığını ifade ederken, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı" dedi. Beşşar Esad rejiminin ilk kez diyaloğu kabul ettiğine vurgu yapan Çavuşoğlu ayrıca, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın 50'şer kişilik listeler sunduğunu belirtirek bir komisyon oluşturulacağını bildirdi.

"TERÖRİST MİHRAÇ URAL'IN İADESİ İSTENDİ"

Yanı sıra Bakan Çavuşoğlu, kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu Mihraç Ural'ın Rusya'daki faaliyetleri nedeniyle Rus makamlarından izahat istendiğini hatırlattı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" dedi.

Rusya'dan bu teröristin tutuklanarak iadesinin istendiğini de belirten Çavuşoğlu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirdi. Çavuşoğlu, Putin'in görüşmede bu teröristin ülkeye sahte belgelerle giriş yaptığını öne sürdüğünü ve iş birliği içerisinde bulunulan bir devlete karşı faaliyette bulunan bu kişi ile ilgili gereğin yapılacağını söylediğini ifade etti.

MACRON'UN AFRİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin açıklamasına da tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Fransızlar bu konuda bize ders veremez. Bu bir işgal değildir" ifadelerini kullandı.

