Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP ile ittifak konusunda da konuşan Erdoğan, Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya 24 milletvekili katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

A Haber'de yar alan habere göre Erdoğan partisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini de verdi.

MHP İLE İTTİFAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- MHP seçim ittifakına ilişkin, "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.

'ZEYTİN DALI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan süren 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de, "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam" ifadelerini kullandı.