Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti
01.02.2018 - 22:00 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Külliye'de gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yaptı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,TBMM,
540744 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/540744.aspx
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