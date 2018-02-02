Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, TGRT Haber’de 'Gündem Özel' programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Adan, özetle şunları söyledi: Afrin’de başarılı bir mücadele var. Sivil vatandaşların zarar görmemesi için tedbirli bir şekilde TSK orada bir görev üstlenmiş durumda. Bugün Afrin’de ortaya çıkan silahlar, oradan zaman zaman Türkiye’ye yapılan saldırılara baktığımız da orada büyük bir silah tahkimatının yapıldığı, ilerde Türkiye’ye zarar vermek için her türlü altyapı çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. PKK terör örgütü PYD altında şekillenmiş, oradan Türkiye’ye zarar vermek için yapmış oldukları planlar başlarına yıkılacaktır.

Türk Tabipler Birliği’nin açıklamaları yüzde yüz ihanet. Savcıların devreye girmesi lazım ve bunlardan hesap sorulması lazım. Bu ülkede yaşayacaksın, bu ülkenin menfaatleri konusunda ortaya konulan iradeyi aşağılayacaksın, onları suçlu duruma düşüreceksin, bu ülkede elini kolunu sallaya sallaya gezeceksin. Bunlara bu imkân tanınmamalı.



SİLAHLARI BIRAKIP KAÇACAKLAR

Biz ‘ABD’liler ne der? Ruslar ne der?’ değil. Türk milletinin menfaati neyse onu yapmak noktasındaki karardan yanayız. Amerikalılar bu coğrafyaya ihanet ediyorlar. Şu anda Afrin’e de girmemize karşıydılar ama girdik. Oraya da gireceğiz. Tırlarla silahları PYD’ye gönderiyorlar. Ama PYD’liler o silahları bırakıp kaçacaklar. Biz bir yeri işgal etmiyoruz. ABD’liler niye 20 senedir Irak’talar? Ne arıyorlar Suriye’de? Türkiye’yi bölmek noktasında PYD’ye destek verdiklerine inanıyoruz.

Hem AK Parti’yi hem MHP’yi temsil edenler son derece yetişmiş arkadaşlar. Genel Başkanlarına bağlı olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Bu ittifak istikrarın, birliğin, beraberliğin ve meşru iradenin korunması adına, Afrin’de başarılı olma adına ortaya konmuş, Türkiye’yi terörden, Türkiye’yi FETÖ belasından kurtaracak bir muhteşem çıkıştır. Diğer konular belediye seçimleri milletvekilliği seçimleri bunlar şekillenir. İstikranın, birliğin korunması adına muhteşem bir çıkış. Sokak bu birliği çok güçlü bir şekilde desteklemektedir.



KAPIMIZ TARİFSİZ AÇIK

Bugün MHP Doğu Anadolu’nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en güçlü, en dinamik partisidir. MHP’nin kapısı Kürtlere tarifsiz açık.

Mahalli seçimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Orada da rahatsız edici bir sonuç çıkmaz. Çünkü bu beraberlik, bir belediye başkanlığı kazanmak ya da bir milletvekili kazanmak noktasında değil. Bir siyasi partiyi kurtarmak değil, bu Türkiye’yi kurtarma projesidir.