Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'ndaki temel atma töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında, "Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz."

"Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar"

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik. Terörle mücadelede Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak."