Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya nezaretinde dün parti binasında ana kademe teşkilatları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Peki Zeki Gül kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Ankara’ya giderek AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın da bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ, Yabacıoğlu ve Gül ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ün başkan adayı olarak gösterilmesi kesinleşti.

Belediye Başkanlığı seçimi Pazartesi günü

Çorum Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çorum Belediye Meclisinin belediye başkanını seçmek üzere 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'te toplanacağını duyurmuştu. 31 üyeden oluşan Çorum Belediye Meclisi'nde AK Parti'den 20, CHP'den 10 ve MHP'den 1 üye bulunuyor.