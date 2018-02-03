Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılıyor. Şu ana kadar genel başkanlığa, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 5 kişi aday oldu. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıklamıştı. Aday adaylarının bugünkü kurultayda aday olabilmeleri için 127 delegenin imzasını almaları gerekiyor. Adaylık için gerekli 127 imzayı Kılıçdaroğlu’nun haricinde, Muharrem İnce’nin topladığı konuşuluyor. Muharrem İnce Eylül 2014 tarihinde yapılan 18. Olağanüstü Kongre’de 177 imzayla Genel Başkanlığa aday olmasına rağmen 415 oy almıştı. Gergin geçmesi beklenen kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. PM için neredeyse CHP’nin tüm milletvekilleri aday olurken, parti kulislerinde şu ana kadar toplam aday sayısının ise 800’ü aştığı dile getiriliyor. Çarşaf listeyle yapılacağı konuşulan seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun 60 kişilik PM için 52 kişilik bir anahtar liste çıkarması bekleniyor. Geri kalan 8 üyesi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu listesinden belirlenecek.

Öte yandan platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterildi.

CHP kurultayında Erdoğan sürprizi

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Arena Spor Salonu’na girmesiyle başladı. Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterildi. Bu durum kurultayda dikkat çeken anların yaşanmasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı

36. Olağan Kurultay'ını düzenlenen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte partilileri selamlayacak.

"Adalet ve Cesaret" temalı olacak kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl son hazırlıklardan bahsetti.

21 Mayıs 2017'de düzenlenen AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve eşi partilileri selamlıyor

CHP'nin 35. Kurultayı'ndan bir kare

KILIÇDAROĞLU, AK PARTİ'NİN İZİNDE

Kurultay'ın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda yapılan konsept değişikliği Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP için bir ilk olacak.

Öyle ki Kılıçdaroğlu, önceki kurultaylarda salona girdikten sonra zemin hizasında partilileri selamlıyor ve yerine oturuyordu.

Ancak bu kurultayda kurulan platform akıllara AK Parti kongrelerini getirdi.

Çünkü AK Parti kongrelerinde tüm genel başkanlar eşleriyle birlikte kurulan platformda tur atarak partilileri selamlıyordu.

CHP'nin 35. Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte partilileri selamlıyor

SEKİZ YILDIR PARTİNİN LİDERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti.

Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 36. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.

Bir sürpriz yaşanmazsa seçilmesine kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun hem PM'de hem de MYK'da önemli oranda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Kurultayda konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Kurultay alanında yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partili güvenlik amacıyla görev alacak.

ENİS BERBEROĞLU İÇİN İMZA KAMPANYASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultayda "Enis Berberoğlu'na özgürlük" kampanyası başlatacaklarını ve salonda imza toplayacaklarını belirten Bingöl, Berberoğlu'nun Parti Meclisi'nin "onur üyesi" olması için önerge verileceğini bildirdi.

Kurultayın sakin bir ortamda geçeceğini aktaran Bingöl, provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini, bunun için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Bingöl, "Kritik bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimizin olduğu ortamda, kurultaya coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik." dedi.

Tekin Bingöl, kurultay için bir şarkı hazırlandığını ancak onun da kullanılmayacağını bildirdi.

Muharrem İnce'nin delegelere baskı yapıldığı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine ise Bingöl, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını, ne Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ne de kendisinin bu yönde bir görüşmesinin bulunduğunu dile getirdi.

Ses, ışık ve sahneyle ilgili çalışmaların sürdüğü salonun orta bölümüne bin 266 delegenin oturması için yer ayrıldı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının fotoğraflarının asıldığı salonda, partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtılacak.

Ağırlıklı olarak mavi rengin kullanılacağı kurultay salonunda, "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" şeklinde afişler asıldı.

Öte yandan, kurultayı yaklaşık bin 200 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. Basın mensuplarının çalışması için geniş bir yer ayıran CHP, kullanılacak teknik ekipman için de her türlü altyapıyı hazırladı.

Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, büyükelçilerden eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi.