Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreni’ndeki konuşmasında, Zeytin dalı Operasyonu’nun Türkiye’nin hakkı olduğunu dile getirdi. Bu operasyonu yapmanın Türkiye’nin bir hakkı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, harekâta yönelik eleştirelere de kulak asmadıklarını ifade etti. “Afrin’e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin’den, Reyhanlı’ya, Hatay’a, Kilis’e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti” diyen Yıldırım şöyle devam etti:



CANINA OKUYACAĞIZ

“100’den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık. Afrin’de de PKK, KCK, DEAŞ terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Hepsinin de canını okuyacağız tertemiz edeceğiz, mücadeleye devam durmak yok.”



HERKESİ KURTARACAĞIZ

“Böylece sadece ülkemizin vatandaşımızın can ve mal emniyeti sağlamayacağız. Afrin’de yarım milyonu bulan Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Bunlara zulüm yapıyorlar. Çocuklarını küçük yaşta alıp terörist yapıyorlar. Mallarını, mülklerini ellerinden alıyorlar. Kadınlarına işkence ve tecavüz ediyorlar. Taciz yapıyorlar bunlar insanlıktan nasibini almış alçak bir güruh. ”



FIRAT’TA BAŞARDIK

“Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve defetmek için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık bakın şimdi orada huzur, güvenlik var. 130 bin Suriyeli oraya dönüp yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, sona erdi. Şimdi aynısını Afrin’de gerçekleştiriyoruz. O bölgedeki bütün insanları terör örgütlerinin elinden kurtaracağız. Bu sebeple kesinlikle geri adım atmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak.”