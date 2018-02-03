Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor. Erdoğan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere tepki gösterdi. Alman vekillerin boyunlarına PKK paçavraları dolamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok." dedi.

"AFRİN'E İLERLİYORUZ, AZ KALDI"

Erdoğan kongre öncesi dışarıda bekleyen halka seslendi. Afrin Harekatına ilişkin konuşan Erdoğan, "Oradaki dağlar hamd olsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı."dedi.

"AVRUPA PARLAMENTOSUNDAKİ KENDİNİ BİLMEZLER!"

Erdoğan, "Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek." dedi.

Erdoğan'ı kızdıran o görüntü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.

Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler paçavraları boynuna takarak parlamento binasının içinde mecliste ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Onlar bizim kararımızı hiç bir zaman değiştirmeyecek.