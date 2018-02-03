Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce 166 delegenin imzasıyla genel başkanlık için aday oldu. Ancak Başkanlık Divanı yaptığı incelemede iki delegenin imzasını geri çektiğini, 49 delegenin de mükerrer imza attığını belirlendi. Mükerrer imza krizi sonrası Muharrem İnce,"İmza sıkıntım yok, bu iddialara inanmayın" dedi. CHP'nin eski grup başkanvekillerinden Hakkı Süha Okay, Kılıçdaroğlu'nun mükerrer imzaları İnce'nin hanesine yazılmasını önerdiğini aktardı.

49 MÜKERRER İMZA VAR

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın canlı yayında aktardığı bilgilere göre; mükerrer imzalar geçersiz sayılırsa Muharrem İnce'nin desteğini aldığı delege sayısı 114'e düşüyor. Genel Başkanlığa adaylık için 127 delegenin imzası gerekiyor.

MÜKERRER İMZA NEDİR?

Yani bazı delegelerin hem Muharrem İnce'nin adaylığı hem de bir başka adayın adaylığı için imza verdiği anlamına geliyor. Bu 49 imzanın geçersiz sayılması durumunda, iki delegenin de imzasını geri çekmesi nedeniyle İnce'nin topladığı imza sayısı 114'e düşebilir ve Muharrem İnce'nin adaylığı geçersiz hale gelebilir.

PEKİ NE OLACAK?

Böyle bir durumda tüzük gereği divan, mükerrer imza atan delegeleri çağırarak tercihinin hangi aday yönünde olduğunu soracak. Eğer 49 delegenin sadece 11'i bile imzasının Muharrem İnce'nin adaylığına destek olarak kullanılmasını isterse İnce'nin adaylığı netleşecek.

DİVAN'DAN AÇIKLAMA

Muharrem İnce'nin adaylığının tehlikeye girmesinin ardından Kurultay Divanı bir açıklama yaptı ve mükerrer imza ile ilgili inceleme devam ediyor.

İNCE: İMZA SIKINTIM YOK

İmza krizi sonrası konuşan Muharrem İnce "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım. Beni aday olarak kürsüye çağırdılar ben de kürsüde aday konuşmamı yaptım. Şunun bunun ortalığı karıştırmak için yaptığı haberlere itibar etmeyin. (Oy sıkıntısı yok yani, değil mi? sorusuna istinaden) Ne oy sıkıntısı. Yani sandıklar açıklanınca görürsünüz arkadaşlar. Aday olarak çağırmadı mı beni. Ben imzalarımı Tanju Bey'e teslim ettim. Beni de aday olarak çağırmadı mı, ben de konuşmamı yaptım mı. Ne imzası artık. Sandıktan sonra konuşuruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BENİM MÜKERRER İMZALARIM İNCE'YE SAYILSIN

CHP'nin eski grup başkanvekillerinden Hakkı Süha Okay, Kılıçdaroğlu'nun mükerrer imzaları İnce'nin hanesine yazılmasını önerdiğini aktardı. Okay, bu bilgiyi Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden aldığını söyledi.

GÜRSEL TEKİN: SORUN ÇÖZÜLECEK

Mükerrer imza kriziyle ilgili konuşan Gürsel Tekin, "Aşılır. Aşılmayacak şey değil. Çoklu adaylarda zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek imza verilebiliyor. Bu isimlere hangi ismi seçtiği sorulacak. Sayın Genel Başkan'ı da tanıyorum. Büyük ihtimalle sorun çözülecek." dedi.