Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de AK Parti'nin il kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ardından 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, içinde 24 saat Kuran-ı Kerim okunan anıtı dolaştı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, Balıkesir Havaalanı'na giderek İstanbul'a hareket etti.