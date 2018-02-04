Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Ferit Karabulut, ''İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu gün Gençlik Kollarımızın 5.Olağan Kongresi'ne katıldılar. Kendilerini Altıntaş Zafer Havalimanı'mızdan uğurladık. Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerimizin Kütahyamızın simgesi Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı'nın el emeği göz nuru tablosunu sayın bakanımıza hediye ettik. Kongremizde tekrar başkan seçilen Ahmet Batur'u tebrik ediyor, bu kutlu yürüyüşte başarılar diliyorum. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.