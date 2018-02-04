Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ ve Balıkesir 6. Olağan İl Kongrelerine iştirak etti. Tekirdağ’daki konuşmasında TSK’nın yürüttüğü Afrin operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şunları söyledi: “Zeytin Dalı Harekâtı’na çok şükür millet tam destek veriyor. İçeride ve dışarıda hazmedemeyenler olsa da bu harekât büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nın ne olduğunu anlamak istemeyenler Türkiye’ye öyle veya böyle bu operasyonla ilgili kara propaganda yaparak, maalesef algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı Harekâtı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekâtıdır. Zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekâtıdır. Bu operasyon, emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekâtıdır.”

Yıldırım, harekâtın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sınırların teminat altına alınması için yapıldığını hiçbir şekilde sivillere yönelik amacı ve sonucu olmadığına vurgu yaptı.

CHP’YE ELEŞTİRİ

PYD’yi savunan CHP’yi eleştiren Başbakan Yıldırım, “Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki ‘PYD terör örgütü değil’ diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90’dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?” dedi.

Yıldırım, harekâtın haklı olduğunu ve Mehmetçiğin bu kapsamda destan yazdığını belirterek, mesele vatan kurtarmak olduğunda 81 milyonun yollara düşeceğini ve alçaklara hak ettiği dersi vereceğini ifade etti. Yıldırım, “Bu harekât komşular için özgürlük demek. Bu harekât bütün insanlığın vicdanı demek. Ama hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp burada yaptığımız operasyona gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyiz. Bazılarının AK Parti’ye olan düşmanlığı, husumeti o kadar artmış ki ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar” dedi.

BAŞBAKAN, AVUKATLARLA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün Çankaya Köşkü’nde 15 Temmuz darbe davalarının müşteki taraf avukatları ile toplantı yaptı. FETÖ/PDY’ye karşı verilen mücadelenin 15-16 Temmuz’la sınırlı kalmadığını, ülke olarak verilen topyekun mücadeleye devam edildiğini vurgulayan Yıldırım, bu mücadelede herkese büyük görevler ve sorumluluklar düştüğünün altını çizdi. Devam eden davalara ilişkin de bilgiler veren Yıldırım, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla 55 ilde başbakanlığımızın da müdahili olduğu 298 dava sizler, tarafından takip ediliyor. Bu davalardan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna ilişkin ilk derece mahkemelerince 2017’de 41, 2018’de 7, toplamda da 48 dava karara bağlanmıştır. Silahlı örgüte üye olma suçlarına ilişkin ise ilk derece mahkemelerince 2017 yılında 42, 2018’de ise 5 karar verilmiştir.”