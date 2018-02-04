Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongrelerinde konuştu. Bugün Türkiye olarak sınırlar içinde ve dışında terör örgütleriyle savaştıklarını ifade eden Erdoğan, ülke içinden birilerinin de fırsat buldukları her yerde her zaman kendileriyle savaştığını belirtti. Milletin, sadece devletine ve kendisine savaş açanları görmekle kalmadığını, onların arkasında kimlerin durduğunu da iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Unutmayın, aynı zamanda bu ülkede daima damgasını vuran Sultan Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler, Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, Abdülhamitler, dün Fırat Kalkanı Harekâtı’nı, bugün Zeytin Dalı Operasyonu’nu yöneten aslanlarımız var, Mehmetlerimiz var. İşte 14. gün. Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz. İşte 14 gün. 825 terörist ile cehenneme zümera.”

Erdoğan, milletin böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koyduğunu, bu millete yürek ve bilek gerektiren hiçbir meselede kimsenin geri adım attıramadığını dile getirdi.

KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ

Bununla birlikte maneviyat, eğitim, ilim, teknik, kültür ve sanatla desteklenmemiş yürek ve bileğin yetmediğini geçmiş tecrübelerden çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Şurada size çok anlamlı birkaç örnek vereceğim. Türkiye’de sözde bir ana muhalefet var. Bir tanesi çıkıyor, ‘PYD bir terör örgütü değildir’ diyor. Senin zaten PKK’dan ne ayrılığın var ki? O da PKK için ‘Terör örgütü değildir.’ diyordu çünkü onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler. Yoksa demokratik yollardan değil. Benim Bitlis’teki bütün ilçelerimi, köylerimi tehdit ederek, aldıkları oylarla gelip girdiler fakat şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz, bir başka milletvekili çıkıyor, o da Türkiye’nin Afrin’e girişini ‘işgal’ olarak ifade ediyor. Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla ama açıklayamayacaksın çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.”

Erdoğan, AK Parti’nin böyle bir derdinin olmadığını, AK Parti’nin aka “ak”, karaya “kara” dediğini, bugüne kadar yollarından asla sapmadıklarını, istikamet üzere hareket ettiklerini dile getirdi.

NEFES ALAMAYACAK HÂLE GETİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Batman 6. Olağan İl Kongresi’nde de CHP’nin Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’ya karşı Mehmetçikle beraber kahramanca mücadele eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) iddialarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Onlar ‘Biz Osmanlı’nın, Türk’ün dostuyuz’ diyor. Bu CHP’nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda ÖSO benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. CHP, işte bu. 15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar kimlerdir? Sadece darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Bunun hiç lamı cimi yok. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık.”

MACRON’LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı ve Soçi’deki Suriye Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunuldu, ikili ilişkilere değinildi.

ERDOĞAN, PAPA İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in davetlisi olarak bugün Vatikan’a gidecek. Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretinde Papa Franciscus ile “Kudüs” meselesini ele alacak. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı sonrasında Papa ile 2 defa telefon görüşmesi yapan Erdoğan, Franciscus’un Kudüs konusundaki tavrından duyulan memnuniyeti iletecek.