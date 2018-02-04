Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ana muhalefet partisi CHP, skandallar ve kavgalar eşliğinde bir kurultayı daha geride bıraktı. Kurultay’da 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı. Mükerrer oy skandalının damga vurduğu kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemin sinyallerini verdi. “Direnme bir haktır’ sözüyle sokağı adres gösteren CHP lideri konuşmasında FETÖ'cü gazetecilere selam göndermeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, delegelerin çağrılarına rağmen konuşmasında "PKK/PYD teröristtir" ifadesine yer vermedi.

FETÖ'CÜLERE SELAM

Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırları görüntülerini servis ettiği iddiasıyla casusluk suçlamasıyla cezaevinde olan Enis Berberoğlu'nu da unutmadı. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ile birlikte cezaevinde tutuklu bulunan FETÖ’cü gazetecilere de seslenerek, "Hepinizi selamlıyorum" dedi.

CHP lideri Suriye’nin toprak bütünlüğü için hükümete kadın ve çocuk katili Beşşar Esad’la masaya oturma çağrısını tekrarladı. "Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor" görüşünü savundu.

LOZAN'I TARTIŞTIRMAM

Türkiye’nin beka problemiylekarşı karşıya olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, “Lozan bu ülkenin tapu senedir. Sen Sevr'i mi özledin? Lozan'ı kanla gözyaşı ile acı ile aldık. Lozan’ı asla tartıştırmam” dedi. Bugüne kadar kurulan 8 sandıkta kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan Referandumu kendisinin kazandığını öne sürdü ve yine YSK’yı suçladı.

DİRENME ÇAĞRISI YAPTI

Kılıçdaroğlu ayrıca 15 Temmuz'u farklı bir şekilde yorumlayarak şu cümlelerle halkı hükümete karşı direnmeye çağırdı ve sokağa davet etti: "Ben 15 Temmuz darbe girişiminden önce demokrasiye yapılacak ihanetler karşısında 'direnme hakkımızı kullanacağım' dediğimde bütün saldırılar üstümüze gelmişti. Şimdi tarih bizim yanımızda, tarih bizi doğruladı. Kim despot bir yönetimi istiyorsa halkın direnme hakkı vardır ve direnme hakkı kutsal bir haktır."

MÜKERRER SKANDAL

Salonun dışında delegelerin güvenlik görevlilerine ve birbirlerine saldırma tartışmaları kameralara yansırken, salonda da mükerrer oy skandalı yaşandı. Delegelerin 165'inin oylarını alarak Kılıçdaroğlu'nun tek rakibi olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 48 oyunun mükerrer olduğu ileri sürüldü. Divan Kurulu tarafından İnce'nin oyları yeniden sayıldı. Bunun üzerine İnce'nin resmen aday olamayacağı iddiaları nedeniyle uzun süre tartışma yaşandı. İnce ve taraftarları Divan’a yürüdü. Görüşmeler sonucunda İnce'nin adaylığı resmen açıklandı. İnce, "Yolumuz kesmek için bir komplo" dedi. Yine de tartışmayla kurultayın iptaline kadar gidebilecek bir sürecin yaşanabileceği belirtiliyor.

"BIRAK ÇEK GİT ARTIK"

CHP 36. Olağan Kurultay’da Genel Başkan adayı olarak konuşma yapan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu artık bırakması gerektiğini söyledi. Seçimde kaybedenlerin gitmesi gerektiğini, dünyadan böyle olduğunu ifade eden İnce, Kılıçdaroğlu'na "8 kere denedin olmadı" dedi. İnce’nin konuşması sırasında Kılıçdaroğlu’ndan bile fazla alkış alması dikkat çekerken, partililer “İnce başkan” diye slogan attı. Dokunulmazlıkların kaldırılması için ‘evet’ oyu veren MYK'nın hepsini sıfırlayacağını söyleyen İnce, seçimde kaybedenlerin gitmesi gerektiğini, dünyadan böyle olduğunu ifade etti. İnce, Kılıçdaroğlu'na "Aynı şeyleri yapıp, farklı bir sonuç bekleme. 8 kere denedin olmadı. Böyle siyaset olur mu?" dedi. İnce, ayrıca, seçilmesi halinde, "iki seçimde, partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi" hükmünü tüzüğe etkleteceğini belirtti. CHP'nin içinde "tuzu kurular" olduğunu da kaydeden İnce, "Beşiktaş'ı, Bakırköy'ü, Şişli'yi almak onlara yetiyor. Diğer şehirler, ilçeler ne olacak peki?" diye sordu.

CHP'YE ATLI POLİS DEVRİYESİ

- Salona girişte yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP’liler uzun bir yürüyüşün ardından birkaç kontrol noktasından geçerek salona girebildi. Yaklaşık 600 polisin ve 200 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı Ankara Spor Salonu'nun çevresinde de atlı polisler dolaştı.

- Mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce adaylık için gerekli delege imzasını buldu. Diğer aday adayları Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk ise adaylık için gerekli olan 127 delegenin imzasını toplayamadı.

- Salonda Muharrem İnce ile yan yana oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’na ayrıldı. Berberoğlu’nun koltuğu kurultay boyunca boş kaldı.

- AK Parti'nin CHP Kurultayı'na temsilci göndermeme kararı aldığı bildirildi. AK Parti’nin, CHP’lilerin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçildiği kongrelerine temsilci göndermemesini gerekçe gösterdiği öğrenildi.

- Geçtiğimiz kongrelerde eski genel başkanlara yer ayrılırken bu sefer yer ayrılmadı. Hikmet Çetin davetliler arasında zor yer bulurken, Murat Karayalçın tepki gösterdi ve salonu terk etti.