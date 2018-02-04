Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, operasyonun başından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 932'ye yükseldiğini bildirdi.