Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, operasyonun başından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 932'ye yükseldiğini bildirdi.
Bozdağ: Öldürülen terörist sayısı 932 oldu
04.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısının 932'ye ulaştığını duyurdu.
Etiketler : bozdağ,suriye,afrin,
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