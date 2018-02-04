Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"İNCE'NİN AÇIKLAMALARI KONGREYİ GÜZEL TANIMLIYOR"

Erdoğan, bir gazetecinin dün gerçekleşen CHP kongresi ve Muharrem İnce'nin açıklamalarının sorulması üzerine "Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada 4-5 aday konuşulurken 2 adaya düştü. Seçime kaybeden kişinin yapmış olduğu açıklamalar kongrenin akıbetini, içeriğini gayet güzel tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP'nin kongresiyle ilgili söyleyecek hiçbir şeyimiz olamaz. " değerlendirmesi yaptı.