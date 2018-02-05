Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.”

Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri

CHP Kurultayının ikinci gününde ilk alınan sonuçlar, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri oldu. Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri şöyle sıralandı:

“Lale Karabıyık, Zeki Kılıçaslan, Sibel Özdemir, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu ve Yunus Emre.”