Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak Vatikan’a hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. CHP’nin Zeytin Dalı Harekâtına yaklaşımını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı, özetle şunları söyledi:

“CHP’nin yaklaşımı ne millîdir ne yerlidir. CHP’nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG’nin, PYD’nin, PKK’nın yaklaşımı neyse CHP’nin yaklaşımı da odur. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye’nin başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde millî ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Ben, Sayın Bahçeli’nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum.

İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal’in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu’yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız ‘bizi de Afrin’e gönder’ diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz.

"KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİ"

Bundan sonraki süreç, ‘Gelin Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul edin.’ Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz. Sayın Trump maalesef çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adımı attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik gücünüz olabilir, silah gücünüz olabilir, her şeyiniz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok ama çok önemlidir.

"TERÖRİSTLERE ANLADIĞI DİLDEN KONUŞURUM"

Roma ziyareti öncesi İtalyan gazetesi La Stampa’ya konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinari’nin “Türk ordusu, Afrin’e Kürtlerle mücadele etmek için girdi. Askerî hedefleriniz nedir?” sorusuna karşılık şu cevabı verdi: “Öncelikle sorunuzdaki şu hatalı cümleyi düzeltmek isterim. TSK Afrin’e ‘silahlı Kürt gruplarla’ savaşmak için girmemiştir. Bizim Suriyeli Kürtlerle bir meselemiz yoktur ve olamaz. Türkiye’nin mücadelesi Kürtlerle değil silahlı terör örgütleriyledir.”

“Roma ziyaretiniz sırasında, Türkiye’yi insan haklarını ihlal etmekle suçlayan bazı grupların protestoları olması bekleniyor. Bu protestoculara ne söylemek istersiniz?” şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, şunları kaydetti: “Ben terörü destekleyenlere bir hitapta bulunmam. Teröristlere, Afrin’de davrandığım gibi davranırım. Çünkü anladıkları dil bu ve böyle de yapmayı sürdüreceğim.”

"DİNİMİN EMİRLERİ ÖNCELİĞİM"

La Stampa Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinari, röportaj yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İtalyan okuyucularına, “Gözünü hiç kaydırmıyor ve ellerini oynatmıyor, şık bir mavi takım elbise giyiyor ve bıyıkları çok bakımlı. Korkusuz bir lider imajı veriyor. Duygularını depreştiren tek an, İslam inancından bahsettiği an oluyor” diye tanımladı. İtalyan gazeteci Molinari, Erdoğan’ın “din” konusunda çok hassas olduğunu da vurguladı ve Erdoğan da, İtalyan gazetecinin “Sizin için inancın önemi nedir?” sorusuna şu cevabı verdi: “Dindar olmak ve inanç benim için her şeydir. Bu konu benim için çok önemlidir. Bu, benim vazgeçebileceğim bir şey değildir. İnancımın bana emrettiklerinden daha azını yapamam. Dinimin bana emrettiği her şey benim önceliğimdir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, nasıl bir Türkiye hayal ettiği sorusuna da, “Hedefimiz, ilk 10’a girmek” cevabını verdi.