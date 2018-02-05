Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’a giden Başbakan Binali Yıldırım, dün ilk olarak Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, terör örgütü PYD/PKK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinden Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram’ın cenaze törenine katıldı. Şehit Bayram için Kırıkhan Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti. Başbakan Yıldırım, cenaze namazı öncesinde şehidin babası Mustafa Bayram’a taziyelerini iletti. Yıldırım, ayrıca, cenaze töreni sırasında baba Mustafa Bayram’ın elinden tutarak bir süre şehit naaşının ardından yürüdü. Bayram’ın kardeşlerinin askeri üniforma ile katıldığı törende, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kırıkhan Şehitliği’nde defnedildi. Başbakan daha sonra PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak’ta şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş’ın Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki babaevine geçti. Elitaş’ın ailesine taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım’a, ziyarette bakanlar Soylu ve Arslan da eşlik etti. Başbakan Yıldırım, bu ziyaretin ardından Zeytin Dalı Harekâtı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekât Merkezi’ni ziyaret etti. Burada harekâtı yöneten komutanlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, komutan merkezinde harita üzerinde operasyonun son durumuyla ilgili brifing aldı. Başbakan Yıldırım, operasyonla ilgili bilgiler aldıktan sonra Harekât Merkezi’nden ayrıldı. Afrin Harekâtı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “Mesele güvenlik, emniyet olursa gerisi teferruat. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez” dedi.

Başbakan, Reyhanlı’da teröristlerin attığı roketler sonucu şehit düşenler için kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Yıldırım, "Bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapıldı. 7 sivil şehit oldu, 113 kişi yaralandı" bilgisini verdi. Başbakan, Kilis ve Hatay'daki esnafın sigorta ve vergi ödemeleriyle ilgili, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında daha kapsamlı tedbirler alacaklarını bildirdi.