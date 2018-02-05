Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’deki toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP’ye Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tartışmasıyla ilgili olarak sert tepki gösterdi. Bahçeli, CHP’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı sulandırmaya çalıştığını belirtti. “İster Fırat’ın doğusu ister batısı, PKK/PYD nerede bulunursa bulunsun, canidir, katildir, haindir. Şiddetle cezalandırılmalıdır” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

ÖSO GÖNÜLLÜ KATILIYOR

ÖSO, Mehmetçik ile omuz omuza çarpışan bir oluşumdur. Bu yapı içinde çok sayıda Türkmen soydaşlarımız da bulunmaktadır. Omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıplar olmuştur. ÖSO, topraklarını koruma çabasındadır, ÖSO Suriyelilerin zulüm karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Hâlen Afrin’de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı’na katılmaktadır. TSK ve ÖSO arasındaki iş birliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır.

CHP’YE ‘ÖSO’ TEPKİSİ

Türkiye’nin çabaları sayesinde bugün Fırat Kalkanı bölgesinde sayıları 100 bini aşan Suriyeli yaşamaktadır. Hayat normale dönmüştür. Hastaneler çalışır vaziyettedir, okullar açılmıştır. Sosyal hayatın devamı için gerekli olan tüm hizmetler faal durumdadır. Kimi çevreler bu durumdan memnuniyetsizdir. Bunun yanında CHP’nin bu odaklarla yan yana gelmesi, Türkiye hasımları ile yanak yanağa vermesi utanç vesikasıdır. CHP sınır ötesi harekatı sulandırmak için ÖSO’yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı PKK/PYD’lilerin köşeye sıkıştırılmasıdır.

PYD’Yİ AKLIYORLAR

Şu işe bakın ki, Türk milleti askerlerinin yanında dualarla yer alırken CHP, HDP ile eş güdüm hâlinde azmini sekteye uğratmanın çabası içindedir. ÖSO’ya terörist yakıştırması yapan CHP zihniyeti, yakın geçmişte PYD/YPG’nin terör örgütü olmadığını iddia ediyordu. Şimdi de bir CHP vekili kalkmış, utanmadan, PYD’yi aklamaya çabalamıştır. Neymiş, PYD’nin terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak bir bilgiye ve istihbarata sahip değillermiş. Kahramanlarımızı şehit edenlerin kimler olduğunu bu işbirlikçi kafa hâlâ görememiştir.

TTB KANUNUNA DESTEK

Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar. PKK’lı caniler askerlerimize, polisimize, öğretmenlerimize, masum vatandaşlarımıza, imamlarımıza, bebeklere kurşun sıkarken niye sesiniz çıkmıyordu. Siz kimsiniz, nedir derdiniz? Bir de Tabipler Birliği denen yapı var ki, ihanetin bir ucundan bunlar tutmuştur. Bu kokuşmuş birlik hukuken gözden geçirilmeli, tertemiz vicdanlı Türk hekimlerini zan ve töhmet altında bırakmalarının önüne geçilmelidir. TTB vatansever güçlerin eline geçmelidir. MHP yapılması düşünülen her yasal düzenlemeye sonuna kadar destek verecektir. Bunlar sadece Türkiye’nin değil, insanlığın defolu yüzleridir.

HEDEF KIZIL ELMA’DIR

Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Kahraman Mehmetçiğimiz bir defa daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Sefer bizim, zafer Allah’ındır. Hedef ise Kızıl Elma’dır. Gök kubbe çadırımız, güneş tuğumuzdur. Ay kalkanımız, dağlar süngümüzdür. Terörist barınaklarını, kanlı sığınak ve mühimmat depolarını teker teker imha etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Şimdiye kadar 900’e kadar teröristin etkisiz hâle getirilmesi, çok sayıda yerleşim yeri ve kırsal kesimin terörden arındırılması harekatın başarısını her yönü ile ortaya koymaktadır.