Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

Seçimin ilk turunda 21 oy alan Gül, başkan seçildi.

Çorum Belediye Meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak Belediye Başkanlığına seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanlığına layık görülmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Yaklaşık 9 yıl Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, şunları söyledi:

"İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorumumuza hayırlı olsun."

Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Gül, başkanlığa vekalet eden Ahmet Yabacıoğlu'ndan mührü teslim aldı.