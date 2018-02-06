Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan ROMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hristiyanların lideri Papa Franciscus Vatikan'da buluştu. İki liderin yarım saat olarak öngörülen görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü. Papa, Erdoğan'ı görüşmenin yapılacağı Apostol Sarayı'nın görüşme odasının kapısında karşıladı. Gazetecilerin çıkmasının ardından odada sadece iki lider ve onların tercümanlığını yapan Erdoğan’ın Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş ve Cizvit bir peder kaldı. Erdoğan, Vatikan temasları sonrasında Roma'ya geçerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüştü ve mevkidaşıyla heyetlerarası çalışma yemeğine katıldı. Erdoğan, Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir görüşme yaptı.

HER KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan ile Papa arasında yapılan görüşmenin içeriği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vatikan'daki gelenek doğrultusunda Apostolik Kütüphene'de gerçekleşen ve son derece dostane bir havada geçtiği öğrenilen baş başa görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TRUMP'A KUDÜS ÇAĞRISI

Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs'le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs" konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti. Papa Franciscus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kudüs" meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

CEO’LARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki temasları kapsamında, İtalya'nın önde gelen 19 şirketin CEO'su ve yöneticileriyle yemekte bir araya geldi. Yemeğe, Pirelli'nin CEO'su Marco Tronchetti Provera, Barilla'nın CEO'su Paolo Barilla, Astaldi'nin CEO'su Paolo Astaldi ve İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı.