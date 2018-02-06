Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sosyal medya hesabından eşi Canan Miroğlu ve oğlu Zerdeşt ile birlikte mutlu günlerinde çektikleri fotoğrafları paylaşan Milletvekili Orhan Miroğlu, oğlu için dua istedi. Miroğlu paylaştığı fotoğrafların altına şunları yazdı: Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt’in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa şifa versin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın. AK Parti Milletvekili Miroğlu, yine sosyal medya hesapları üzerinden kan merkezlerinin isimlerini, çalışma saatlerini ve telefon numaralarını da paylaştı. Miroğlu, “Oğlum Zerdeşt için 0 RH (-) kana ihtiyacımız var” dedi.