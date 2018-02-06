Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk ordusunun Menbiç’e girmesi bütün dengeleri bozar, yeni bir denge kurar. O dengenin de esasları, sac ayakları Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarıdır” dedi. Mersin temaslarının ardından dönüşte gazetecilere konuşan Bahçeli özetle şunları kaydetti:

Yerel seçimlerde bir ittifak şu anda gündemde yok. Partiler arasında bu manada bir görüşme isteği de henüz oluşmadı. Şahsi kanaatimi sorarsanız, yerel yönetimde ittifak çok zorlama olur. Çünkü aslında var. Yani bir parti aday çıkardığı vakit o adayı seçtirebilmek için o ilçede kendine göre bir ittifak arayışına giriyor. Belediye meclis üyeliklerini paylaştırıyor. Bunların içinde belediye başkan adayının mensup olduğu partinin dışında aile fertleri varsa onlar da, ‘Bu seçimde amca çocuğumuz aday oldu, dayım aday’ diyor ve başka partideki mensubiyetini öteliyor. ‘Bu seçim mahalli idareler seçimidir, amcamın oğluna verdim oyu’ diyor. Yani ‘Şu partiye oyumu verdim’ demiyor.

Millî Mutabakat Komisyonunun çalışmalarında uzlaşılan metin bize ulaşmadı. Geldikten sonra inceleriz. Yetkili organlarımızda değerlendirilir. İttifak yapılabilecek partiler varsa onların yetkilileriyle görüşülür ve ondan sonra bir karara varılırsa, varılan karar nettir. Çalışmalar şubat ayı içinde tamamlanabilir. Zaten her hafta iki defa görüşüyorlar.

MENBİÇ’E YENİ DENGE

Türk ordusunun Menbiç’e girmesi bütün dengeleri bozar, yeni bir denge kurar. O dengenin de esasları, sac ayakları Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Afrin’in sonucu alınmalıdır. Onun ayrıntıları devlet yetkililerinin bilgisidir, TSK’nın bilgisidir. Bize ulaşan ayrıntılı bir bilgi olmadığı için harita üzerinde bir yorum yapmak mümkün değil.

Bizde hareketimizin tabii süzgeci yanlışlıkların hepsini ortadan kaldırdı. Farklılıklarda ısrar edenleri bir sepete koyduk. Onu da bir hanımefendi koluna taktı ve ‘Türkiye’yi gezin’ dedi. Geziyorlar onlar. Şimdi basında çıkanları incelettirdim ve toplattırdım. En fazla uğraşan partilerden biri CHP olarak görüldü. Şimdi aynı şey CHP’de yaşanıyor. Bakalım onlar ne yapacak?

GERİ DÖNEMEZLER!

MHP üzerinde projelendirilmiş çalışmalarla MHP’yi ortadan kaldırmaya, itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlere alet olan, sebep olan kişilerin geri dönüşü olmaz. Bu kesindir! Bu sebepten dolayı sepettekilerin partiye girmesi zordur. Gördük ki partideyken farklı yorumlarla birbirimizi anlamamış olsak dahi şimdiki yorumlarına baktığımızda ülkücülükle, MHP ile bağdaşmayan davranışlar var. Bunlarla niye bir araya gelelim ki? Türkiye, 82 milyon oldu. Bunların içinde 18 ve üzerindeki yaşlardakiler siyaset yapmayı düşünürse gidenlerin beş katı geldi. O zaman beş katı üzerinde netice alacağız.

ŞEHİDİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Telafer’e yapılan anaokulu çalışmalarını da anlattı. Telafer’de önce okul yapımına uygun bir alanın bulunduğunu, sonra resmî kaynak ve kurumlarla görüşülerek onay alındığını söyleyen Bahçeli, “Onay çerçevesinde, alanın krokisini de dikkate alarak Türkiye’de, uygun bir okul planı hazırlatacağız. Sonra da gidip başlatacağız. Anaokulu olması sebebiyle çok kısa süre içinde tamamlanacağı kanaatindeyim. Telafer’e onların yapılarına uygun bir proje olmalıdır. Çünkü onların çocukları okuyacak. Kısa zamanda da tamamlarız” dedi.